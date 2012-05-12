Людмила Алексєєва: вже неважливо, що насправді робила Тимошенко

Таку думку вона висловила кореспонденту УНІАН у Москві.

«Говорять, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Напевно, обіймаючи посаду глави уряду вона припустилася якихось помилок, котрі можна ставити їй у мінус. Але факт вибіркового звинувачення жінці, котра могла бути помітним політичним опонентом нинішнього українського президента, свідчить про те, що це політичне замовлення», - сказала Л.Алексєєва.

При цьому вона підкреслила, що це вже не залежить від того чи були реальні підстави для її кримінального переслідування.

«Якщо це політичне замовлення, я вважаю це несправедливим, і правильно обурюється громадська думка в Україні, міжнародна спільнота і добивається її звільнення», - сказала вона.