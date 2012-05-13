Нардеп: Затримання Краснова поповнило колекцію політичних процесів в Україні

Єдина причина затримання у Дніпропетровську 11 травня лідера ВГО «Громадська сила» Загіда Краснова - його бажання балотуватися до Верховної Ради.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України Святослав Олейник.

«Немає жодних сумнівів, що затримання З.Краснова є політично мотивованим. На жаль, сумна колекція політичних процесів останнім часом у нашій країні вже поповнилася ще одним випадком. Я думаю, що єдиною підставою для цього затримання було бажання Краснова балотуватися у народні депутати», - заявив С.Олейник.

За його словами, написане в офіційному документі – протоколі затримання, виходить за рамки здорового глузду.

«Слідчий написав, що на Краснові знайдені сліди злочину, і описує, що цей злочин відбувся у 2008 році, і це було ДТП. Відповідно, юридичний аспект проблеми тут вже загублений», - зазначив С.Олейник.

Народний депутат вважає, що «затримати Краснова потрібно було для того, щоб пояснити йому й іншим кандидатам, бажаючим балотуватися по мажоритарних округах, якою буде реакція, характер дій влади, яким буде цинічний демонстративний підхід до використання кримінального закону».

«Ми маємо справу із системним підходом, який демонструється перед виборами до парламенту», - заявив С.Олейник.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Дніпропетровської області 10 травня порушила справу стосовно лідера громадської організації "Громадська сила" З.Краснова за ст. 286 ч.2 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого або тяжкого тілесного ушкодження).

За словами прокурора області Наталії Марчук, справа в 2008 році була порушена за фактом ДТП, і потім вона була закрита у зв`язку з відсутністю складу злочину.

10 травня прокуратурою області була порушена нова справа. Підставою для порушення, за словами прокурора, були виявлені в ході прокурорської перевірки помилки, допущені експертами, встановлення точної швидкості рухів машини З.Краснова (120 км/год.) і наявність тяжких наслідків - інвалідність у потерпілого.

Н.Марчук заявила, що немає ніяких підстав вважати, що у цій справі є політичний підтекст. «У постраждалого інвалідність. Чому ж ми шукаємо політичний підтекст?», - сказала вона.

***У 2010 році З.Краснов балотувався на посаду міського голови Дніпропетровська.