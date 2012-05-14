«Народна самооборона»: головлікар виписав Луценка догнивати у в'язниці

«Головному лікарю Лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва Олександру Ткаченку час відмити брудну совість після його брехливих заяв на адресу хворого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка», - йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії.

Як стверджують автори заяви, «О.Ткаченко вчергове збрехав, коментуючи стан здоров’я Юрія Луценка. У своєму коментарі він зазначає, що «у Луценка немає гострого вірусного гепатиту. А ТТV не пов'язаний із якимсь зараженням. Різниця між ТТV та гепатитом С така сама, як між березою та дубом. Заяви родичів про наявність у нього вірусного гепатиту С не відповідають дійсності».

У зв’язку з цим у «Народній самообороні» нагадали головлікарю О.Ткаченку, що «12 квітня 2012 року дружина Ірина Луценко, а також адвокат Ігор Фомін заявили про приховування протягом восьми місяців від Луценка та його захисників діагнозу «вірусний гепатит TTV», який був поставлений екс-міністру ще 19 вересня 2011 року». У партії зазначили, що громадськості були пред’явлені результати дослідження, де чітко було виділено наявність у крові Ю.Луценка вірусного гепатиту TTV.

"Своєю заявою головлікар О.Ткаченко робить зміщення акцентів на гепатит С, про який ніяким чином не говорив захист Луценка. Це говорить про те, що, знаючи про хворобу екс-міністра, головний лікар лікарні, усупереч здоровому глузду та даній клятві Гіппократа, виписує хворого назад до в’язниці догнивати, а не залишає його лікуватися", - заявляють у прес-службі "Народної самооборони".