У ГПУ заявляють, що захист Тимошенко не має підстав звертатися до Євросуду

Перенесення слухання справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ на 26 червня не є остаточним рішенням касаційного провадження, тому заяву захисника у справі Сергія Власенка про те, що захист вважатиме перенесення слухання остаточним рішенням і подасть справу до Європейського суду з прав людини, є безпідставною.

Таку позицію висловила заступник начальника управління участі прокурорів у касаційному перегляді кримінальних справ Генеральної прокуратури України Оксана Дрогобицька, повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

«Юридично для цього немає жодних підстав, бо касаційне провадження триває», - зазначила О.Дрогобицька.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ слухання «газової справи» Ю.Тимошенко по суті не відбулося, оскільки суд задовольнив клопотання представників прокуратури про його перенесення у зв’язку з відсутністю на засіданні самої Ю.Тимошенко.

За словами захисника Ю.Тимошенко С.Власенка, будь-яких законних підстав для ухвалення судом такого рішення не було. Він зазначив, що незважаючи на аргументи прокуратури про те, що за рішенням Конституційного Суду підсудний має право бути присутнім на засіданнях суду будь-якої інстанції, які взяв до уваги суд, сама Ю.Тимошенко навпаки звернулась до суду з письмовою заявою, у якій просила слухати справу за її відсутності.

С.Власенко заявив, що адвокати Ю.Тимошенко мають намір оскаржити вирок Печерського районного суду Києва своїй підзахисній у «газовій справі» в Європейському суді з прав людини, не очікуючи на рішення суду касаційної інстанції. За його словами, Вищий спеціалізований суд України намагається зволікати з розглядом касаційної скарги.

«Сьогоднішнє засідання (суду) ми вважаємо остаточним рішенням і йдемо в Європейський суд з прав людини», - зокрема, сказав С.Власенко, коментуючи рішення про перенесення розгляду касаційної скарги.

С.Власенко зауважив, що тепер захист Ю.Тимошенко оскаржуватиме у ЄСПЛ весь вирок у «газовій справі». Він додав, що скаргу до ЄСПЛ планується направити найближчим часом.