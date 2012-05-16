Азаров: Ми граємо чужий сценарій, який хоче нас відштовхнути від ЄС
12:24, 16 травня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що відносини України і Європейського Союзу стали заручниками чужого сценарію.
|Азаров хоче, щоб фінал був позитивним
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?».
«Ми граємо чужий сценарій, який хоче нас відштовхнути від ЄС», - сказав М.Азаров.
Він зазначив, що влада намагається зробити все, щоб фінал цього сценарію був позитивним. «В України кілька разів були можливості зближуватися з ЄС, і щоразу нас щось відсовувало», - сказав прем`єр.
«Повірте, ми зацікавлені, щоб сценарій був оптимістичним», - додав він.
Разом з тим, М.Азаров не уточнив, хто зацікавлений у погіршенні відносин України і Євросоюзу.
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