Захист Луценка подасть касацію на рішення Апеляційного суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.

"Ми бачимо, що відбувається в країні, і яким чином і як працює наша судова система. На наш погляд, сьогодні винесено вирок не Юрію Луценко, а судовій системі України. Вони не спроможні винести самостійне рішення. Вони просто виконують доручення: Безперечно, ми подаватимемо касацію", - наголосив І.Фомін.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому звинувачення у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за заподіяні збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за заподіяні збитки), з позбавленням права займати керівні посади і рангу державного службовця.

Сьогодні, 16 травня, Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом.