В КПУ впевнені, що у закон про вибори будуть вносити зміни

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Донецьку на прес-конференції заявив народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола Кравченко.

«Я просто упевнений, що вноситимуть зміни до закону про вибори», - сказав народний депутат. При цьому він додав: «Там є положення, які не влаштовують тих людей, які сподіваються сьогодні тільки на фальсифікації».

За словами М.Кравченка, «одне з питань, яке сьогодні найхворобливіше, – це тривалість зберігання документації, законом вона визначена у 5 років».

«Термін зберігання документації і є тим вибухонебезпечним моментом, який їх (депутатів від Партії регіонів) сьогодні хвилює. Там взагалі є багато питань, які можуть вносити», - сказав комуніст.

М.Кравченко також відзначив, що вже «сьогодні практично є ізоляція України» щодо проведення у країні фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012, і, «якщо ще будуть фальсифікації, і вибори будуть визнані недійсними, то легітимність парламенту, всіх його структур буде сумнівною».

«Наша фракція не голосуватиме за внесення змін до Закону про вибори», - зазначив М.Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Центральна виборча комісія схвалила пропозиції до Закону «Про вибори народних депутатів України».

За словами доповідача з цього питання, заступника голови комісії Андрія Магери, «зміни жодним чином не стосуватимуться якихось політичних моментів закону».

14 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин сказав, що вважає за необхідне внести «технічні зміни» до закону про вибори.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиція вважає неприпустимим внесення будь-яких змін до закону про вибори народних депутатів.

«Опозиція не допустить внесення змін до закону про вибори, оскільки ми поінформовані, що за цими технічними змінами планується скасувати ключову норму – норму про п'ятирічне зберігання виборчої документації і кримінальної відповідальності за спробу достроково знищити виборчу документацію», - заявив М.Томенко.