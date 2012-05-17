Янукович дав надію співдоповідачів ПАРЄ з приводу Тимошенко

Про це сказала на прес-конференції співдоповідачка ПАРЄ Марієтта де Пурбе-Лундін після зустрічі з Президентом України.

«Ми розмовляли про те, чи є можливість знайти політичне рішення в нинішній ситуації. Президент сказав, що, на його думку, перед тим, як щось можна буде зробити в цьому плані, має спочатку закінчитися судовий процес», - сказала М.Пурбе-Лундін.

Вона зазначила, що діалог співдоповідачок ПАРЄ з Президентом України був конкретним і плідним. Зокрема, було обговорено питання щодо належного впровадження Кримінального процесуального кодексу, а також виконання резолюції ПАРЄ, ухваленої в січні цього року.

За словами М.Пурбе-Лундін, Президент розповів, яким чином він намагатиметься втілити в життя всі вимоги, які містяться в цій резолюції. «Він налаштований виконати ці вимоги», - сказала вона.

Також за її словами, були обговорені питання щодо «справ Тимошенко, Луценка та Іващенка».