Дружина Луценка: співдоповідачів ПАРЄ шокував діагноз чоловіка

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Ірина Луценко закликала співдоповідачів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтту де Пурбе-Лундін і Майліс Репс не вірити українській владі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», про це вона сказала на зустрічі зі співдоповідачами 17 травня, у якій також взяв учать адвокат Ігор Фомін.

Захисник екс-міністра повідомив про ухвалу Апеляційного суду по справі Ю.Луценка, яка залишила в силі рішення Печерського райсуду.

І.Фомін наголосив на заангажованості та упередженості суддів при розгляді справи, а також на порушеннях у ході судових засідань.

І.Луценко проінформувала про стан здоров’я Ю.Луценка на даний час, адже з моменту зустрічі із екс-міністром співдоповідачів ПАРЄ минуло півтора місяці, і за цей час стан здоров’я екс-міністра значно погіршився, зважаючи на прихований діагноз – вірусний гепатит TTV. За словами дружини екс-міністра, співдоповідачі шоковані фактом приховування такої хвороби від Ю.Луценка та його родини.

Також І.Луценко у розмові із представниками ПАРЄ попросила не розцінювати як позитивні ті «ілюзорні кроки», які робить влада на підтвердження виконання резолюції ПАРЄ.

«Влада лише імітує свою діяльність. Проте як не виконувала старий КПК, так і не виконуватиме щойно підписаний президентом новий Кримінально-процесуальний кодекс. І яскравим підтвердженням цього є політичні справи проти мого чоловіка, проти Тимошенко, Іващенка та інших», - зазначила вона.