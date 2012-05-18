У США зацікавилися, як син Януковича за рік збільшив статки у 18 разів

Як повідомляє Радіо «Свобода»,слухання відбулись під девізом: «Майбутні вибори України – поворотний момент».

Голова Американського Гельсінського Комітету, голова Комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Крістофер Сміт заявив, що жовтневі парламентські вибори будуть лакмусовим папірцем української демократії. Ув‘язнення колишніх українських урядовців Юлії Тимошенко та Юрія Луценка кидає тінь на майбутні українські парламентські вибори, зазначив К.Сміт. Він також переконаний, що загальний відступ від демократії в Україні не обіцяє нічого хорошого на майбутніх виборах. За словами К.Сміта, якщо Ю.Тимошенко, Ю.Луценко та інші ув`язнені колишні чиновники не будуть звільнені, парламентські вибори в Україні будуть «заплямовані». Голова Американського Гельсінського Комітету назвав ув’язнення провідних діячів української опозиції обурливим, й тому він сумнівається, що міжнародне співтовариство зможе визнати ці вибори такими, що відповідають міжнародним демократичним стандартам.

Президент правозахисного центру «Дім Свободи» Девід Кремер, який недавно повернувся з України, де серед іншого зустрівся з ув‘язненою Ю.Тимошенко, також звернув увагу на зростання корупції.

«Під час мого візиту в квітні я почув новий термін – фаміліалізація – що корупція в Україні стає особистою і досягає першої родини країни, – сказав Д.Кремер. – За повідомленнями, протягом останнього року один із синів Президента збільшив свої статки у 18 разів. Виникають питання – як накопичилося таке багатство?», - заявив Д.Кремер.

Виступаючи по Скайпу донька Ю.Тимошенко Євгенія повідомила нові подробиці ув‘язнення її мами та подякувала за підтримку Заходу. Вона, зокрема, звернула увагу на те, що правоохоронці стверджують, що немає жодного відеозапису побиття Ю.Тимошенко, а тим часом прем‘єр-міністр України Микола Азаров, перебуваючи в Брюсселі, заявив, що на відеозаписі не зафіксовано жодних проявів свавілля проти Ю.Тимошенко.

Є.Тимошенко також повідомила, що її мати виступила з ініціативою провести міжнародне розслідування фактів корупції у найвищих ешелонах української влади.