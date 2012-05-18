Опозиція каже, що Конституційної Асамблеї «в принципі не існує»

Опозиція не має наміру делегувати своїх представників до складу Конституційної Асамблеї, створеної Президентом України Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв.

Він наголосив, що створена Президентом України Конституційна Асамблея є «неконституційним органом». За словами С.Соболєва, таку асамблею може створити лише Верховна Рада України.

Перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» наголосив, що такого органу як Конституційна Асамблея «в принципі не існує».

За його словами, Конституційна Асамблея може бути консультативним органом, «тому було б дивно, якби опозиція увійшла в дорадчий орган при Президентові України».

«Якщо дійсно хочуть змінювати Конституцію, то такий орган має бути створений при Верховній Раді України», - підкреслив С.Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня В.Янукович своїм указом створив Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові України, головною метою створення та діяльності якого є підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції.

Головою Конституційної Асамблеї призначено Леоніда Кравчука – Президента України у 1991-1994 роках. Загалом до складу Конституційної Асамблеї увійшло 94 особи.

Радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук заявила, що парламентським фракціям та політичним партіям, які не подали пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї, надано можливість вносити такі пропозиції протягом діяльності Асамблеї.