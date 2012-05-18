Попов подарує маленьким киянам «Голосіївську перлину»

Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов, зазначивши, що вже з понеділка майже дві сотні маленьких киян підуть в оновлений дитсадок №726 «Голосіївська перлина», пише Главком.

«Місто продовжує системно вирішувати завдання з будівництва й відновлення дитячих садків. Буквально завтра в Голосіївському районі ми відкриваємо після капітального ремонту дитячий садок «Голосіївська перлина». Зазначу, що це дійсно перлина, яку ми даруємо маленьким киянам. Дитячий садок реконструйований згідно з найсучаснішими вимогами, в ньому є басейн, дуже хороший оздоровчий комплекс і так далі», – сказав Олександр Попов.

Очільник міста зазначив, що столична влада серйозно налаштована вирішити питання дитячих садків у столиці в стислі терміни. «У Стратегії розвитку Києва до 2025 року цьому питанню приділено багато уваги. Але я впевнений, що ми гарантуємо кожному київському дошкільнику вільне місце в дитячому садку задовго до 2025 року. Темпи будівництва та відновлення дошкільних установ, які є на сьогодні, дозволяють мені переконливо говорити про це», – зазначив Олександр Попов.

Видання нагадує, що в 2011 році Київ поставив своєрідний рекорд за кількістю нових місць у дитсадках за весь час незалежності. Минулого року в столиці побудовано й реконструйовано 18 дитячих садків, за рахунок будівництва, реконструкції та відновлення місто отримало в дитячих садах 4220 додаткових місць. У 2012 році в київських дитсадках з'явиться ще 3735 додаткових місць.