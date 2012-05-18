МЗС звинуватив Росію в упередженому ставленні до української діаспори

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

У документі нагадується, що 18 травня ц.р. Верховним судом РФ прийнято рішення про ліквідацію єдиної всеросійської української громадської організації. З ліквідацією ОУР чисельна українська діаспора Росії вперше зіштовхнеться із ситуацією, коли українські громадські організації не будуть представлені на федеральному рівні. «На жаль, суд фактично проігнорував проведену новим керівництвом ОУР значну роботу з метою виправлення раніше вказаних формальних недоліків у роботі», - зазначається у заяві.

В МЗС України наголошують, що «це рішення засвідчило упереджене ставлення до діяльності української діаспори, незважаючи на багаторазові запевнення на політичному рівні у протилежному».

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що такий підхід суперечить відносинам традиційної дружби між державами та народами.

«Ми підтримуємо обґрунтовані прагнення української діаспори Росії – однієї з найбільших етнічних громад у Російській Федерації – мати впливову та ефективну українську громадську організацію із загальноросійським статусом, діяльність якої сприятиме подальшому розвитку українсько-російських культурно-гуманітарних зв’язків», - заявляє МЗС.

Міністерство закликає російську сторону прийняти принципове рішення щодо реального сприяння в правовій самоорганізації української громади в Російській Федерації як важливої складової широкої палітри дружніх українсько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об’єднання українців Росії і виключити його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ було остаточно ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

29 лютого 2012 року для запобігання створенню невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з`їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА), яка повинна замінити ФНКА УР.