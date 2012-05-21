Українці везуть найбільше медалей із Чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Як повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України, 20 травня в Ейндховені (Нідерланди) завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Загалом під час континентальної першості було розіграно 11 комплектів нагород, представники української команди зуміли вибороти 8.

Збірна України з 2-ма золотими, 3-ма срібними та 3 бронзовими медалями посіла перше загальнокомандне місце. Другі – французи (2-0-1), треті – британці і шведи (по 2-0-0).

На першу сходинку п’єдесталу піднімались: Ілля Кваша (трамплін, 1 м) та Юлія Прокопчук (вишка, 10 м)

Срібними призерами стали: Олена Федорова – Ганна Письменська (синхронні стрибки, трамплін 3 м), Юлія Прокопчук – Вікторія Потєхіна (синхронні стрибки, вишка, 10 м) та Олена Федорова і Олександр Бондар у командному турнірі.

Бронзові медалі здобули: І.Кваша – Олексій Пригоров (синхронні стрибки, трамплін, 3 м), О.Бондар – Олександр Горшковозов (синхронні стрибки, вишка, 10 м), О.Федорова (трамплін, 3 м).