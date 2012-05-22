Янукович доручив послу у США підтримувати діалог з українською діаспорою

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав під час спілкування з журналістами у Чикаго.

В.Янукович переконаний, що потенціал українців, які проживають у США, треба використовувати у розвитку українсько-американських відносин.

«Ми вже зустрілися з окремими нашими земляками, які мені передали вітання від громади, деякі листи», - сказав В.Янукович.