Янукович доручив послу у США підтримувати діалог з українською діаспорою

17:55, 22 травня 2012
Політика
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Президент наголосив, що влада не втрачає контакту з українцями, які проживають за межами нашої держави. 

Віктор Янукович
Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав під час спілкування з журналістами у Чикаго.

В.Янукович переконаний, що потенціал українців, які проживають у США, треба використовувати у розвитку українсько-американських відносин.

«Ми вже зустрілися з окремими нашими земляками, які мені передали вітання від громади, деякі листи», - сказав В.Янукович.

 

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