Янукович доручив послу у США підтримувати діалог з українською діаспорою
17:55, 22 травня 2012Політика
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Президент наголосив, що влада не втрачає контакту з українцями, які проживають за межами нашої держави.
|Віктор Янукович у Чикаго спілкувався з журналістами
В.Янукович переконаний, що потенціал українців, які проживають у США, треба використовувати у розвитку українсько-американських відносин.
«Ми вже зустрілися з окремими нашими земляками, які мені передали вітання від громади, деякі листи», - сказав В.Янукович.
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