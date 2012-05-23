Європейські соціалісти через Тимошенко готові розірвати відносини з ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Страсбурзі віце-президент групи соціалістів Лібор Ручек, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Рік тому меморандум був підписаний, де ми висловилися за допомогу у розвитку країни, а також партії, відповідно до наших стандартів. І ми закликаємо наших колег з Партії регіонів реалізувати те, на що вони погодилися”, - сказав депутат, відповідаючи на запитання своїх колег.

При цьому представник соціалістів зазначив, що нинішній рік стане визначальним для відносин Україна-ЄС як у питанні розвитку справи колишнього українського прем’єра Юлії Тимошенко, так і у питанні проведення чесних та вільних виборів.

У свою чергу інший представник групи соціалістів, співголова Парламентської асамблеї ЄвроНЕСТ Крістіан Вігенін не виключив можливості розірвання меморандуму з Партією регіонів, якщо ситуація в країні не зміниться.

“Якщо ми не побачимо змін, ми переглянемо цю угоду, і ми це чітко сказали нашим партнерам”, - сказав депутат.

При цьому він зазначив, що на сьогодні соціалісти намагаються використовувати свої відносини з Партією регіонів для того, щоб бути посередником у “делікатній ситуації”, яка склалася щодо процесів проти лідерів опозиції.

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Як повідомляв УНІАН, після дебатів Європарламент планує схвалити резолюцію щодо України. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.

Минулого тижня голова фракції соціал-демократів у Європарламенті Ганнес Свобода не виключив розірвання угоди про співпрацю з Партією регіонів, якщо в Україні не припиняться переслідування опозиційних політиків.

«І я, і Мартін Шульц (колишній голова фракції Прогресивного альянсу соціал-демократів, тепер - президент Європейського парламенту – УНІАН), усвідомлювали ризики, пов’язані з підписанням цієї угоди. Але тоді нашу ініціативу підтримувало багато людей, у тому числі посли багатьох країн, які на той момент працювали в Україні. Вважаю, спробувати було варто. Але дотепер я не бачив суттєвої готовності української сторони дослухатися до наших зауважень і пропозицій. Де-факто, ця угода заморожена. Якщо протягом наступних місяців не відбудеться радикальних змін в Україні, я виступаю за розірвання цієї угоди», - сказав головний соціал-демократ.