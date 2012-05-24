У парламенті опозиція заблокувала трибуну, Григорович тримає ікону (відео)

Представники фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС заблокували трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду одного із законопроектів опозиціонери раптово піднялися зі своїх місць і підбігли до трибуни.

Біля трибуни сталася невелика сутичка між опозиціонерами та представниками фракції Партії регіонів.

Члени опозиційних фракцій виштовхали з трибуни представників більшості і заблокували її.

Опозиціонери тримають жовто-блакитний прапор та плакат жовтого кольору, на якому зображені у вигляді триголового дракона Микола Азарова, Дмитро Табачник і Віктор Янукович. У кожного з них з рота виходить потік повітря, який зливається у триколор російського прапора. На плакаті також написано: «Знищення мови – знищення Батьківщини».

Крім того, депутат від НУ-НС Лілія Григорович у руках тримає ікону Божої матері.

Члени фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС постійно скандують: «Банду – геть!».

Засідання парламенту триває, депутати від Партії регіонів перебувають у президії ВР.