У парламенті опозиція заблокувала трибуну, Григорович тримає ікону (відео)
Регіонали заблокували президію ВР, щоб не дозволити опозиціонерам перервати роботу парламенту.
Представники фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС заблокували трибуну Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду одного із законопроектів опозиціонери раптово піднялися зі своїх місць і підбігли до трибуни.
Біля трибуни сталася невелика сутичка між опозиціонерами та представниками фракції Партії регіонів.
Члени опозиційних фракцій виштовхали з трибуни представників більшості і заблокували її.
Опозиціонери тримають жовто-блакитний прапор та плакат жовтого кольору, на якому зображені у вигляді триголового дракона Микола Азарова, Дмитро Табачник і Віктор Янукович. У кожного з них з рота виходить потік повітря, який зливається у триколор російського прапора. На плакаті також написано: «Знищення мови – знищення Батьківщини».
Крім того, депутат від НУ-НС Лілія Григорович у руках тримає ікону Божої матері.
Члени фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС постійно скандують: «Банду – геть!».
Засідання парламенту триває, депутати від Партії регіонів перебувають у президії ВР.