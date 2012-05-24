У Меркель заявили, що в умовах української лікарні Тимошенко не вилікувати

Про це йдеться у листі начальника відділу Східної Європи у відомстві федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, направленому лідеру Європейської партії України, народному депутату України Миколі Катеринчуку, повідомили УНІАН у прес-службі ЄПУ.

В листі, зокрема, зазначається, що уряд Німеччини поділяє стурбованість щодо розвитку політичних подій в Україні. «Декілька членів колишнього уряду та лідери опозиції перебувають в ув’язненні та страждають від хвороб. Кримінальне законодавство, у формі вибіркового правосуддя, використовується як засіб послаблення опозиції та перешкоджання демократичним правам українського народу на майбутніх виборах у жовтні», - підкреслив начальник відділу Східної Європи у відомстві федерального канцлера ФРН.

Він зазначив, що «з обох питань політичної ситуації та гуманітарних питаннях щодо стану здоров’я кількох ув’язнених, тобто екс-прем’єра Юлії Тимошенко, ми в тісному контакті з теперішнім урядом. Таким чином ми змогли добитися, щоб пані Тимошенко лікував німецький лікар в українській лікарні».

Однак, як наголошується в листі, «це лише перший крок, оскільки умови в лікарні, відповідно до оцінок німецьких лікарів, незадовільні для відновлення здоров’я пані Тимошенко».

Начальник відділу Східної Європи у відомстві федерального канцлера ФРН також додав, що наразі немає певних планів у А.Меркель приїздити до України, але «ми поглиблюємо контакти з оточенням пані Тимошенко та іншими представниками опозиції та суспільством».