Сьогодні засідання Верховної Ради не буде

«Сьогодні нічого не буде відбуватися, оскільки заблокована Верховна Рада України, а бігати з кута в кут і викрикувати те, що має робити голова Верховної Ради України, я вважаю це неправильним», - сказав Литвин.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Литвин повідомив, що під час засідання погоджувальної ради не було знайдено жодного компромісу для розблокування роботи і для врегулювання ситуації навколо мовного питання.

«Жодна із пропозицій не була сприйнята. Кожна політична сила і фракція виконує свою установку, аргументуючи свою позицію», - сказав спікер.

В.Литвин повідомив, що обговорювався ряд пропозицій, перша з яких – завершення розгляду законопроекту щодо засад державної мовної політики, прийняття рішення про перенесення розгляду цього питання до завершення політичних консультацій і робота парламенту за порядком денним, визначеним на сьогодні.

Крім того, обговорювалося питання щодо голосування за мовні законопроекти, і в разі ухвалення одного з них за основу - доручення профільному комітету доопрацювати або взагалі повернути законопроекти на повторне перше читання.

Остання пропозиція, повідомив В.Литвин, - це взагалі повернути авторам законопроектів ці документи для доопрацювання.

Однак жодна пропозиція не була сприйнята, заявив він.