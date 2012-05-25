Представник Президента у ВР: Ми будемо наполягати, щоб закон про мови розглянули

Фракція Партії регіонів наполягатиме на голосуванні за законопроект про засади мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат представник Президента України у ВР Юрій Мірошниченко.

Він зазначив: «Ми будемо наполягати на тому, щоб це питання ставилося». «Кожному з нас іти зараз до виборців і у кожного з нас будуть питати, так само як і наших колег з інших фракцій, які із тих зобов’язань передвиборчих, які ми давали, виконані, і якщо не виконані, то чому», - зазначив Ю.Мірошниченко.

На уточнююче запитання журналістів, чи є голоси, необхідні для ухвалення законопроекту, авторами якого є Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, він сказав: «Питання не в голосах, а питання в політичній позиції ПР». Він нагадав, що ПР обіцяла виборцям «поставити цей закон і голосувати за нього». За його словами, в даній ситуації уже йдеться про «виконання своїх передвиборчих обов’язків і обіцянок». «І для Партії регіонів питання постановки на голосування даного законопроекту буде принциповим», - наголосив він.