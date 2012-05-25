Колесніченко каже, що йому погрожували розп'яттям на березі

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на брифінгу.

Відповідаючи на питання журналістів з приводу того, чому він першим ударив народного депутата України Івана Стойка і тим самим сприяв ескалації конфлікту, В.Колесніченко сказав, що «п`ять фізичних недомірків, намагаючись створити видимість бійки, заглядаючи в очі, просили про одне – вдар мене, щоб з мене полилася кров, щоб я пройшов до прохідної частини списку».

В.Колесніченко зазначив, що головне не ці дії опозиції, а те, що поряд були народні депутати, які говорили: «Ти труп, тобі залишилося жити два дні. Ми тебе розіпнемо на березі». «Ці захисники української мови говорили прекрасною російською мовою», - наголосив він. При цьому зазначив, що «ми бачимо сплеск націонал-фашизму, що зароджується в Україні чи вже народився». За його словами, «коли аргументів немає, то в хід вступає сила».

На кілька уточнюючих питань, що все ж таки не його першого почали бити, а він перший ударив, В.Колесніченко відповів, що почала ескалацію конфлікту фракція «БЮТ-Батьківщина», яка заблокувала трибуну і хотіла пробратися до президії.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».

Зокрема, з розсіченою головою було госпіталізовано депутата Миколу Петрука, а одному з авторів законопроекту - В.Колесніченку - порвали сорочку.