Ляшко вимагає позбавити громадянства авторів закону про мови
23:52, 25 травня 2012Політика
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Народний депутат України Олег Ляшко ініціюватиме позбавлення українського громадянства депутатів, які найбільше відстоюють надання російській мові статусу державної.
Про це він заявив в ефірі Шустер Live.
О.Ляшко наголосив, що наступного тижня зареєструє у Верховній Раді відповідний проект закону. За його словами, це стосується депутатів Партії регіонів Вадима Колесніченка, Юрій Болдирєва, Валерія Коновалюка.
«Я, на жаль, не брав участі в бійці, але зареєструю наступного тижня у Верховній Раді законопроект про позбавлення українського громадянства Колісниченка, Болдирєва, Коновалюка і інших антиукраїнських так званих народних депутатів», - сказав він.
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