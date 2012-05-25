Ляшко вимагає позбавити громадянства авторів закону про мови

Про це він заявив в ефірі Шустер Live.

О.Ляшко наголосив, що наступного тижня зареєструє у Верховній Раді відповідний проект закону. За його словами, це стосується депутатів Партії регіонів Вадима Колесніченка, Юрій Болдирєва, Валерія Коновалюка.

«Я, на жаль, не брав участі в бійці, але зареєструю наступного тижня у Верховній Раді законопроект про позбавлення українського громадянства Колісниченка, Болдирєва, Коновалюка і інших антиукраїнських так званих народних депутатів», - сказав він.