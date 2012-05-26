Прем'єр-міністр України Микола Азаров прибув до Москви з робочим візитом, де виступить на з'їзді російської партії влади «Єдина Росія» й зустрінеться з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак українського прем'єра приземлився в московському аеропорту «Внуково-3».

Передбачається, що М.Азаров виступить на з'їзді «Єдиної Росії», а також зустрінеться з Д.Медведєвим.

Планується, що М.Азаров сьогодні повернеться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, о 12.00 мск почне роботу з'їзд партії. На з'їзді будуть розглянуті питання обрання нового голови «Єдиної Росії» й перевибори керівних органів партії. Передбачається, що «Єдину Росію» очолить прем'єр-міністр РФ Д.Медведєв.

23 вересня 2011 року перед початком XII з'їзду «Єдиної Росії» в Москві голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що Партія регіонів зберігає партнерські відносини з «Єдиною Росією», незважаючи на ускладнення міждержавного діалогу.