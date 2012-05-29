Тейшейра закликає Азарова створювати умови для інвесторів

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра висловив учора ввечері на прес-конференції в Севастополі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть відносини між ЄС і Україною, що погіршуються останнім часом, перешкодити реалізаціям проекту, Ж.Тейшейра відзначив, що початок реалізації проекту ЄС в Севастополі щодо залучення до міста прямих іноземних інвестицій свідчить про продовження співпраці між ЄС і Україною.

«Сьогоднішня практика свідчить, що наша співпраця триває, ми підтримуватимемо Севастополь з метою реалізації реформ (в Україні). І ми переконані, що незабаром цю ситуацію можна буде змінити, і далі Україна буде твердо і чітко рухатися у напрямі інтеграції в ЄС, тому що цього бажає значна частина населення України. І тут ми заради українського народу», - сказав глава Представництва ЄС в Україні.

За словами Ж.Тейшейри, «Європейський Союз не раз відзначав, що Україна - це частина Європи, що це сусід Європи, її довгостроковий партнер. ЄС сподівається, що якщо Україна рухатиметься у напрямі інтеграції у бік ЄС, то одного разу Україна стане частиною ЄС. Ми розуміємо, що це саме те, чого хоче більшість українського населення. Договори ЄС забезпечують таку можливість – входження нових членів. Але, звичайно, якщо влада країни хоче стати членом ЄС, то необхідно, щоб вона розділяла основні європейські цінності».

Глава Представництва ЄС повторив, що одна з принципових позицій ЄС у питанні підписання угоди про асоціацію з Україною – «відмова від використання системи правосуддя для вирішення тих або інших політичних цілей».

Також Ж.Тейшейра відзначив, що «ЄС є найбільшим інвестором практично в усіх регіонах світу». Він закликав український уряд створювати умови для інвесторів. «Щоб допомогти Севастополю та іншим регіонам України, потрібні зусилля з боку уряду, а саме: реформування, спрямоване на створення умов, які будуть сприятливі для європейських інвесторів та інвесторів з інших регіонів», - сказав Ж.Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Севастополі за участю Ж.Тейшейри і послів країн - членів ЄС було презентовано фінансовий проект Європейського Союзу «Залучення прямих іноземних інвестицій до Севастополя». Проект розраховано на два роки, його бюджет становить 1,9 млн євро.