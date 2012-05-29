Посольство Республіки Італія в Україні, а також Торгово-промислова палата Італії в Україні пропонують до Вашої уваги цікаву та неординарну подію - «Італійські дні», в основі якої - виставка «Кольорові послання з Італії».

Картини 15 відомих італійських художників зможуть побачити жителі та гості Києва з 30 травня до 3 червня в Національному домі художника (вул. Артема, 5).

Відкриття виставки відбуватиметься 30 травня за участю Посла Республіки Італія в Україні Фабріціо Романо та представників влади.

Початок – о 17.00.

Телефон для додаткової інформації:

+38 (096) 191-56-66