Всеукраїнський конкурс української пісні ім. Мозгового

Всеукраїнський телевізійний конкурс української сучасної пісні імені Миколи Мозгового проводить відомий продюсер Альона Мозгова у Національному палаці мистецтв «Україна» 2 червня 2012 року.

Початок – о 19.00.

Було проведено два кастинга, де відбиралися кращі учасники – 12 співаків.

Учасниками конкурсу будуть не лише популярні виконавці з України, але й молоді талановиті співаки, чиї імена незабаром засяють на естрадному Олімпі та стануть славою і окрасою естради.

В один день на головній сцені країни пройдуть два тури конкурсу з прямим голосуванням компетентного журі – керівників шоу-структур, радіо та телеканалів, відомих продюсерів.

Журі конкурсу:

Едуард Клім – Лавіна-мюзик

Сергій Кузін – Русское радіо

Володимир Орлов – ОТВ

Валентин Коваль - М-1

Рудольф Кірнос - Ру-мюзік

Владислав Багинський – Перший Національний

Анатолій Євтухов – Радіохолдінг БРГ

Юрій Нікітін – Мама-мюзик

Павло Шилько – Гала-радіо.

Мета конкурсу – відкриття нових яскравих зірок, самобутніх молодих талантів, розвивати шанобливе ставлення молодих виконавців до української пісні.

У рамках конкурсу буде проведено концерт пам’яті Миколи Мозгового «Любов останньою ніколи не буває», на який запрошено найвідоміших співаків, композиторів, поетів, чиї імена відомі далеко за межами України, та переможців Всеукраїнського конкурсу української пісні.

Ім’я М.Мозгового входить до плеяди видатних українських митців і знане далеко за межами нашої країни, адже його пісні звучать по світах і стали істинно народними.

У М.Мозгового народжувалися дуже мелодійні пісні, в котрих відчувався неповторний колорит. Кожна пісня – маленька розповідь про життя, в якому були присутні сумні, ліричні, веселі ноти, сучасні ритми та фольклор. Його мелодії впізнаєш з перших акордів.

Ліричні мелодії пісень «Край», «Горянка», «Моя любов», «Новоселиця», «Материнська любов» та багатьох інших зачіпають струни серця людей старшого покоління і молоді.

Грані його таланту різнобічні. Це - заснування Українського мистецького фонду імені В.Івасюка, конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні у рамках Міжнародного телевізійного фестивалю «Море друзів», педагогічна діяльність – з 1999 року М.Мозговий – професор, завідувач кафедрою теорії та методики вокалу інституту мистецтв при Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова.