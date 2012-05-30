Опозиція кличе під ВР захистити українську мову

Про це сьогодні заявив заступник голови Верховної Ради, член ВО «Батьківщина» Микола Томенко на спільній прес-конференції з лідером партії «Фронт Змін» Арсенієм Яценюком в Івано-Франківську, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін».

М.Томенко зазначив, що парламент може повернутися до розгляду мовного законопроекту наступного пленарного тижня, який розпочнеться 5 червня.

На думку М.Томенка, «парламент може перетворитися на системну небезпеку для України». «Провладні депутати далі будуть приносити до ВР законопроекти з виборчого штабу Партії регіонів, оскільки у них не залишається іншого інструменту, як наштампувати 5-7 законів, щоб показати, що вони нарешті почали виконувати свою виборчу програму, і змобілізувати своїх виборців. Допустити, щоб Верховна Рада була підрозділом передвиборчого штабу Партії регіонів, ми не можемо», - підкреслив він.

Водночас прес-служба «Батьківщини» передала агентству УНІАН відозву партії щодо захисту української мови.

У документі сказано, що «минулого тижня Партія регіонів намагалась протягнути у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики», ухвалення якого призведе до фактичного запровадження російської мови як другої державної та знищення української мови – душі нашої нації».

«За цинічним розрахунком українофобів при владі, такий мовний популістський трюк дозволить додати Партії регіонів декілька пунктів до її спадаючого рейтингу, відволіче увагу громадян України від провалів соціально-економічної політики Януковича: низьких пенсій та заробітних плат, зростання цін на товари, свавілля влади, порушення прав і свобод громадян, проведення політичних репресій проти лідера опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших патріотів», - йдеться у відозві.

У «Батьківщині» наголошують, що «ні Януковича, ні інших політиканів з Партії регіонів не хвилює, що політизація мовного питання, особливо напередодні виборів, призведе до серйозного протистояння у суспільстві».

«Вони штовхають країну до громадянського конфлікту», заявляють автори відозви і закликають громадян 5 червня приходити до будівлі ВР і брати з собою національні прапори та встановлювати пікети.