Нардепи просять не переводити Луценка із СІЗО в колонію

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат Олесь Доній.

За його словами, народні депутати Юрій Стець, Юрій Кримчак та інші передали сьогодні омбудсману депутатське звернення з приводу недоцільності етапування Ю.Луценка до колонії в Чернігівській області, поки його касація розглядатиметься в київському суді.

За словами О.Донія, до них надійшла інформація від дружини Ю.Луценка Ірини, що найближчим часом її чоловіка планують етапувати в одну з колоній Чернігівської області.

«Це понад 200 кілометрів, і в тому фізичному стані, в якому знаходиться Ю.Луценко, постійне етапування його на суд до Києва вважаємо недоцільним», - наголосив він.

«Зрештою, В.Лутковська, яку в незаконний спосіб, але обрали, нехай займається своєю справою», - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко заявив, що у пенітенціарній службі ще не мають остаточного визначення, відправляти чи не відправляти Ю.Луценка до колонії для відбування покарання.

За його словами, «остаточне рішення щодо Ю.Луценка буде прийнято на наступному тижні».

Довідка УНІАН. 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом столиці. Захист пообіцяв подати касацію на це рішення апеляційного суду.

Крім того, нині Печерський райсуд розглядає справу за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження під час розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка. 1 червня суд продовжить розгляд справи за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком. За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.