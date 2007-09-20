Тимошенко хоче відрізати Кучмі язика за повій

Вчора Юлія Тимошенко представила фільм власного виробництва «Мати-мачуха». Лідер БЮТ узяла на себе всі основні функції – вона і ведуча, і сценарист, і продюсер. Тим не менше вона стверджує, що фільм зроблений зовсім не під вибори. Просто прийшов час підняти актуальну тему.

Сценарист-початківець Тимошенко не оминула жодного штампу. Україна – це храми, рушники, гніздо лелеки і хрести, поставлені людьми, які відправилися на чужину. Неаполь - піца і звуки опери.

Як ведуча Юлія Володимирівна дотримується свого фірмового стилю «ути-путі»: ком у горлі, сльози в очах, і таке інше зменшувально-пестливе.

Втім, політичних супротивників це не стосується. Всім присутнім в столичному кінотеатрі «Україна» лідерка БЮТ заявила, що екс-президентові Леоніду Кучмі треба відрізати язика за те, що він назвав заробітчан повіями. Юлія Володимирівна заявила, що багато наших «заробітчан» - культурні люди з дипломами про вищу освіту. Самі ж українці, судячи з фільму, несуть італійцям інтелект і духовність. «Те, чого у них ніколи не було», - прямо каже Тимошенко.

Докладніше про фільм, в якому знялася Юлія Тимошенко, читайте тут