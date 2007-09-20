Янукович радить помаранчевим займатися модельним бізнесом

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ радить «помаранчевим» опонентам займатися модельним бізнесом, а не економікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на кількатисячному мітингу своїх прихильників у місті Сарни на Рівненщині.

«Я б створив для них модельне агентство, щоб вони займалися моделями, а до економіки не допускав», сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що лідери «помаранчевих» більше займаються «емоціями і популізмом».

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що за роки його першого прем’єрства зростання ВВП в Україні становило 12%, а після того, як уряд очолили «помаранчеві», склало всього 2%.

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