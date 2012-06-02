Близько тисячі дітей малювали для Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, конкурс дитячих малюнків пройшов біля обласної державної адміністрації.

Організувала цю акцію облорганізація Партії регіонів, повідомив у виступі перед початком конкурсу заступник голови облорганізації ПР Михайло Войтюк.

“Я думаю, що ви всі сьогодні у шану і в дар Віктору Федоровичу Януковичу подаруєте свої малюнки. І ці малюнки через засоби масової інформації дійдуть до його (В.Януковича - УНІАН) свідомості”, - зазначив «регіонал», звертаючись до дітей.

Він наголосив, що молоде покоління “повинно керувати державою і будувати прекрасну та незалежну Україну”.

М.Войтюк додав, що фінансування акції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей взяли на себе члени Партії регіонів.