Об’єднана опозиція обіцяє модернізувати МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо зовнішньополітичних пріоритетів у програмі об’єднаної опозиції заявив заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр-міністр Григорій Немиря.

За його словами, який би не був зовнішньополітичний курс України, його реалізація залежить від працівників МЗС та дипломатів, у яких довгий час формувалася інституційна культура. «І хоче це не є елементом глобальним і програмним, але від нього багато в чому залежить ефективність реалізації зовнішньої і безпекової політики України», - сказав Г.Немиря.

За його словами, нині дуже багато вживається поняття модернізації щодо різних сфер в Україні. «Але якщо ми серйозні щодо сподівань реалізації заявленого курсу і пріоритетів зовнішнього курсу, ми повинні ставити питання модернізації дипломатичної служби, модернізації способів, в які діє Міністерство закордонних справ», - додав він.