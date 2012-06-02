Об’єднана опозиція обіцяє модернізувати МЗС
Об’єднана опозиція має намір модернізувати Міністерство закордонних справ України для більш ефективної реалізації зовнішньополітичного курсу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо зовнішньополітичних пріоритетів у програмі об’єднаної опозиції заявив заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр-міністр Григорій Немиря.
За його словами, який би не був зовнішньополітичний курс України, його реалізація залежить від працівників МЗС та дипломатів, у яких довгий час формувалася інституційна культура. «І хоче це не є елементом глобальним і програмним, але від нього багато в чому залежить ефективність реалізації зовнішньої і безпекової політики України», - сказав Г.Немиря.
За його словами, нині дуже багато вживається поняття модернізації щодо різних сфер в Україні. «Але якщо ми серйозні щодо сподівань реалізації заявленого курсу і пріоритетів зовнішнього курсу, ми повинні ставити питання модернізації дипломатичної служби, модернізації способів, в які діє Міністерство закордонних справ», - додав він.