Закон про вибори знову під загрозою

«Нема сьогодні проблем із виборчим законом. Крім того, що вони притягнули змішану систему. Усі питання, які вони хочуть розглядати, носять виключно технічний характер. Це питання компетенції Центральної виборчої комісії. Є реальна небезпека, що це є тільки привід, щоб почати деформацію передвиборчого законодавства», - сказав О.Турчинов.

Він підкреслив, що опозиційні політичні сили не братимуть участі у розгляді внесених провладними політичними силами поправок до виборчого закону. «Опозиційні фракції не будуть брати участі у розгляді цього законопроекту», - сказав О.Турчинов.