Чи реально, що Януковича й Азарова більше не пустять до США

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.

Він зауважив, що є певні механізми розгляду цього питання. «Що стосується терміну, то це залежить від того, як швидко буде знайдений консенсус, оскільки потрібно досягнути згоди обох груп, як республіканців, так і демократів», - сказав він.

В той же час, за словами Г.Немирі, з тих заяв, які звучать сьогодні, є сподівання, що резолюція буде підтримана обома групами. Крім того, додав він, термін ухвалення резолюції буде залежати від того, як далі розгортатимуться події в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи реально, що ця резолюція може бути ухвалена до парламентських виборів, Г.Немиря сказав: «Я думаю, що це дуже реально. Якщо питання звучить, чи ми очікуємо, що резолюцію буде прийнято до парламентських виборів, то згідно з тією інформацією, яка у нас є, відповідь схвальна».

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Сенаті США – вищій палаті американського законодавчого органу - було зареєстровано проект резолюції із закликом до Державного департаменту заборонити в'їзд Президентові України Віктору Януковичу, генеральному прокуророві України Віктору Пшонці та іншим відповідальним за справу колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Проект резолюції розробив сенатор Джеймс Інхоф від штату Оклахома.

Резолютивна частина документа складається з 6 пунктів. У ній також пропонується засудити Адміністрацію Президента В.Януковича за політично мотивоване ув’язнення Ю.Тимошенко, закликати Адміністрацію В.Януковича негайно звільнити Ю.Тимошенко через медичні причини, закликати ОБСЄ не визнавати головування України в цій організації у 2013 році доти, доки Ю.Тимошенко перебуватиме в ув'язненні, закликати Державну адміністрацію США відкликати посла з Києва і припинити всі дії посольства до звільнення Ю.Тимошенко, а також закликати НАТО припинити всі операційні угоди з Україною.

Проект резолюції передано на розгляд у Комісію із закордонних справ.

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Зі свогобоку «Батьківщина» передалапредставникам СШАдва спискиукраїнськихпосадовців,до якихпроситьзастосуватисанкції.Одинкороткий,вякому13прізвищчиновників, політиків, суддівта працівниківпрокуратури таСБУ.Другийсписок -розширений, у ньому54прізвища.