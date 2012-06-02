До Тимошенко повернувся німецький лікар Хармс

Про це повідомляє прес-служба державної пенітенціарної служби в суботу.

"Сьогодні, 2 червня, для продовження курсу реабілітації Юлії Тимошенко в ЦКЛ "Укрзалізниці", близько 14.00 до Харкова прибув лікар берлінської клініки" Шаріте" Лутц Хармс", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць, пенітенціарна служба не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс. 21 травня його замінила також лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.