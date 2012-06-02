Янукович привітав італійського президента

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава Української держави у своєму привітанні висловив упевненість, що «міцні традиції дружби та взаємної поваги, які були завжди притаманні українсько-італійським відносинам, є надійним фундаментом для подальшого розвитку плідного співробітництва між нашими державами на благо народів України та Італії».

В.Янукович побажав Дж.Наполітано міцного здоров`я й успіхів у його відповідальній державній діяльності, а дружньому італійському народові - миру і процвітання.