Янукович привітав італійського президента
16:00, 02 червня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Президента Італійської Республіки Джорджіо Наполітано з нагоди національного свята.
|Янукович побажав Дж.Наполітано міцного здоров`я
Глава Української держави у своєму привітанні висловив упевненість, що «міцні традиції дружби та взаємної поваги, які були завжди притаманні українсько-італійським відносинам, є надійним фундаментом для подальшого розвитку плідного співробітництва між нашими державами на благо народів України та Італії».
В.Янукович побажав Дж.Наполітано міцного здоров`я й успіхів у його відповідальній державній діяльності, а дружньому італійському народові - миру і процвітання.
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