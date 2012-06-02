Бригинець «розкусив» Черновецького

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Заява мера-прогульника про відставку в останній день своїх повноважень – ніщо інше, як PR», - сказав О.Бригинець.

«І хоча це має вигляд сенсації, насправді ця дія нічого не міняє – Л.Черновецький і так із завтрашнього дня не чинний мер. Заява про відставку ніяк не вплине ні на що, хоча, звичайно, вона додасть нам, опозиціонерам, аргументів у вимогах нових виборів» - переконаний О.Бригинець.

Депутат нагадав, що тепер, як пояснює Закон, обов′язки мера виконує секретар Київради - Галина Герега, а раніше фактично ці обов′язки «тягнув» на себе голова КМДА Олександр Попов.

«Але і збільшення повноважень Г.Гереги нічого не міняє по-суті, адже вона член провладної команди. Крім того, Г.Герега балотуватиметься до Верховної Ради по округу на межі Деснянського і Дніпровського районів і у випадку її перемоги Київрада знов займеться виборами нового секретаря - з новими збільшеними повноваженнями, який у підсумку може виявитися відвертою маріонеткою О.Попова», - вважає О. Бригинець.

Депутат не дивується, що Л.Черновецький в останній день подав у відставку, а не пропустив дату закінчення свої повноважень непоміченою.

«Певно, це означає, що він потребує PRу, а значить він таки балотуватиметься до Верховної Ради, а не доживатиме життя в Ізраїлі, як дехто сподівався. Найймовірніше він балотуватиметься поруч з Олесем Довгим - по "своїй" Дарниці», - зазначив депутат. Він не розповів, хто по цьому округу іде від КОДу, але запевнив, що пішов би особисто проти Л.Черновецького «з задоволенням».

«Я ще не знаю, якою буде моя роль у найближчих виборах, але докладу максимум зусиль для перемоги опозиції», - сказав О.Бригинець, додавши у нього «немає гречки і пастора Сандея», але є бажання «очистити місто і країну від плісняви, багато сил і довіра киян».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.Черновецький повідомив, що 1 червня написав заяву про відставку з посади Київського міського голови.