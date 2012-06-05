Варшавська фан-зона обійшлась у 6,4 млн євро

Влада польської столиці Варшави чекають приїзду під час проведення чемпіонату Європи з футболу близько 400 тисяч уболівальників, зокрема 200 тисяч іноземних гостей.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі у понеділок повідомила представник прес-служби міста Агнешка Кломб, відзначивши, що, за оцінками властей, найбільше іноземних туристів приїдуть до Варшави з Росії та Греції.

Співбесідник агентства відзначила, що у польській столиці під час Євро-2012 діятиме найбільша фан-зона серед восьми міст - організаторів турніру в Польщі і Україні, здатна вміщати 100 тис осіб.

Створення цієї фан-зони коштувало місту близько 6,4 млн євро, 1 млн з яких дала UEFA, яка також надала необхідне обладнання, зазначила А.Кломб.

Представник варшавської мерії повідомила, що вартість усіх інвестицій, реалізованих у рамках підготовки до чемпіонату в місті і столичній Мазовецькій області, становила близько 6,4 млрд євро. А.Кломб підкреслила, що ці кошти здебільшого були направлені на поліпшення інфраструктури.

«Ці інвестиції не пов`язані безпосередньо з Євро-2012, проте їх реалізація, завдяки чемпіонату, була прискорена», - сказала вона, зазначивши, що влада Варшави профінансувала близько 40 проектів вартістю 1,4 млрд євро.

А.Кломб не змогла уточнити, скільки уболівальники, які приїхали до столиці, можуть витратити під час перебування в місті, відзначивши, що столичні власті розраховують "в першу чергу" на зростання прибутків міста у майбутньому за рахунок більшого туристичного потоку.

За її словами, досвід попередніх організаторів чемпіонату Європи з футболу підтверджує, що уболівальники повертаються в країну, яка приймала турнір.

Як повідомляв УНІАН, у 1,7 мільйонній польській столиці пройдуть 5 з 15 матчів, які відбудуться в чотирьох польських містах, що приймають Євро-2012, перший з яких - між збірними Польщі і Греції - заплановано на 8 червня у Варшаві.

Польські організатори турніру чекають приїзду до країни на матчі чемпіонату від 0,7 до 1 млн уболівальників, які, за різними оцінками, можуть залишити у країні від 200 до більш як 600 млн євро.

Польща витратила на підготовку до чемпіонату понад 20 млрд євро, 75% яких вкладено у розвиток інфраструктури, безпосередньо не пов`язану з проведенням футбольних матчів.