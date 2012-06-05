Гриценко каже, що під Радою - шабаш демократії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Під Радою - шабаш демократії. В кращих традиціях донецьких вождів. Ні проїхати, ні пройти. Вулицю Грушевського перекрито для мітингу регіоналів і привезених ними людей. Міліція пильно охороняє їхній мітинг. З трибуни звучать "вимоги народу": Защитим наш родной русский язык! Защитим наше правительство! Защитим нашего Президента! Остановим фашизм!" - зазначив нардеп.

Він також додав, що спікер Володимир Литвин скасував Погоджувальну раду. "Вирішив радитися лише з головами фракцій, у себе в кабінеті, без запрошення голів комітетів. І без преси", - резюмував він.