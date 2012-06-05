У Маріїнському парку - близько 20 автобусів з міліцією та «Беркутом»

Як передає кореспондент УНІАН, зараз у мітингу беруть участь 2-2,5 тис осіб. Мітингувальники перекрили повністю рух по вулиці Грушевського. Трохи нижче по вулиці Грушевського напроти Кабінету міністрів стоять близько 1500 осіб з партійними прапорами об’єднання «За Батьківщину» та партії Віталія Кличка «УДАР».

БЗ боку Маріїнського парку біля ВР триває мітинг представників партії «Свобода». Загальна чисельність мітингуючих на даному мітингу зараз складає близько 1500 осіб.

По вулиці Грушевського навпроти ВР продовжує свій мітинг також ПР. Загальна кількість мітингуючих на даний час становить близько 2500 осіб. Мітингувальники від ПР огороджені з обох боків металевими парканами, доступ до них обмежений працівниками міліції та спецпідрозділу «Беркут».

В самому Маріїнському парку зараз розташовано близько 20 автобусів з міліцією та співробітниками «Беркуту».