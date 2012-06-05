У Маріїнському парку - близько 20 автобусів з міліцією та «Беркутом»
09:51, 05 червня 2012Політика
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На перетині вулиць Садової та Грушевського продовжується мітинг громадських організацій та громадян, які протестують проти прийняття мовного законопроекту.
|Міліція - на чатах біля Верховної Ради, фото "Українська правда"
БЗ боку Маріїнського парку біля ВР триває мітинг представників партії «Свобода». Загальна чисельність мітингуючих на даному мітингу зараз складає близько 1500 осіб.
По вулиці Грушевського навпроти ВР продовжує свій мітинг також ПР. Загальна кількість мітингуючих на даний час становить близько 2500 осіб. Мітингувальники від ПР огороджені з обох боків металевими парканами, доступ до них обмежений працівниками міліції та спецпідрозділу «Беркут».
В самому Маріїнському парку зараз розташовано близько 20 автобусів з міліцією та співробітниками «Беркуту».
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