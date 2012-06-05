Янукович летить у Стамбул

У Стамбулі глава держави візьме участь у Регіональному саміті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) по Європі, Близькому Сходу, Північній Африці та Центральній Азії. Візит відбувається на запрошення керівника уряду Туреччини, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.Янукович візьме участь у пленарній сесії саміту на тему «Майбутнє європейської інтеграції», яка буде присвячена політичним та економічним аспектам розвитку Європейського Союзу. У своєму виступі Президент, зокрема, окреслить бачення подальшого розвитку євроінтеграційних процесів на континенті, а також реалізації європейської перспективи України.

Крім того, програма візиту передбачає двосторонні зустрічі В.Януковича з виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом та прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Під час зустрічі з керівником уряду Туреччини планується обговорити широке коло питань двосторонньої співпраці у контексті підготовки другого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою на чолі з Президентом України та прем’єр-міністром Туреччини. Окрему увагу буде приділено стану реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту глави Української держави до Туреччини 22 грудня 2011 року. Йтиметься, зокрема, про динаміку політичних взаємин, розширення торговельно-економічної співпраці, взаємодію в енергетичній, транспортній, військово-технічній та інших сферах.

З виконавчим головою ВЕФ В.Янукович планує обговорити перспективи поглиблення співпраці, зокрема, питання проведення чергового Регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму в Україні. Також йтиметься про створення Групи експертів з питань майбутнього розвитку України в рамках Ради з формування глобального порядку денного ВЕФ.

*** Регіональний саміт ВЕФ по Євразії та Європі, Близькому Сходу, Північній Африці та Центральній Азії проводиться 4 - 6 червня під назвою «Поєднання регіонів у трансформації».

Серед головних питань заходу: виклики економічному зростанню і підвищенню рівня зайнятості населення; взаємозв’язок між технологічними та соціальними змінами; формування нового ландшафту системи управління на глобальному, регіональному та національному рівнях.

До участі у саміті запрошені глави держав та урядів країн Євразії, Близького Сходу і Північної Африки, а також керівники міжнародних організацій, серед яких - МВФ, Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку, ЄБРР, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), НАТО, ОБСЄ.