ДО ВР підтягнулися близько 2 тисяч прихильників ПР

Як передає кореспондент УНІАН, вони перебувають за парканом навпроти центрального входу до парламенту і на проїжджій частині вулиці Грушевського.

У свою чергу, близько 1,5 тис. прихильників ВО «Свобода», Конгресу українських націоналістів, Української народної партії зібралися біля Маріїнського парку.

Для того, щоб попередити сутички, учасників обох мітингів відокремлено суцільним металевим парканом.

Периметр внутрішнього двору Верховної Ради перегороджено автобусами зі співробітниками міліції.

Також представники правоохоронних органів перебувають на території Маріїнського та Міського парків.