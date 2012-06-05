Біля парламенту розпочалися сутички

Міліція витісняє учасників мітингу під Верховною Радою проти законопроекту про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися сутички.

Учасники мітингу скандують: «Провокація!». Ряд народних депутатів і представників громадських організацій закликають їх не піддаватися на провокації.

Як заявляють учасники акції, які стояли безпосередньо біля кордонів міліції, представники спецпідрозділу «Беркут» без будь-якого попередження почали витісняти їх від паркану, який відгороджував прихильників Партії регіонів.

На даний час ситуація дещо стабілізувалася.

У Маріїнському парку зосереджено додаткові підрозділи правоохоронних органів, зокрема, бійців Внутрішніх військ МВС України, які тримають захисні шоломи.