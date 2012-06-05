400 представників опозиції прийшли на Банкову

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про передачу такого звернення В.Януковичу було ухвалено представниками націоналістичних сил та депутатами Львівської обласної ради сьогодні біля будівлі Верховної Ради.

Наразі на вулиці Банковій знаходяться близько 400 представників націоналістичних сил.

Тим часом прихильники опозиційних партій продовжують пікетувати ВР не дивлячись на дощ.

Учасників акції опозиції дещо поменшало, але вони продовжують стояти на вулиці Грушевського від Кабінету міністрів до будівлі Верховної Ради.

Як і раніше, вони відокремлені від прихильників Партії регіонів міліцейськими кордонами.

В той же час у Маріїнському парку біля центрального входу до ВР значно поменшало представників ПР, а також майданчик залишили представники націоналістичних сил, які наразі перебувають на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).