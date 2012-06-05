Із фракції НУ-НС вигнали двох депутатів
11:54, 05 червня 2012Політика
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Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» виключила зі свого складу двох депутатів, які проголосували за мовний законопроект.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.
Зокрема, на засіданні фракції одразу після голосування щодо мовного законопроекту було ухвалено рішення про виключення Сергія Василенка та Сергія Харовського.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.
У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).
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