Із фракції НУ-НС вигнали двох депутатів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.

Зокрема, на засіданні фракції одразу після голосування щодо мовного законопроекту було ухвалено рішення про виключення Сергія Василенка та Сергія Харовського.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).