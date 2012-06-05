Міліція заблокувала входи до Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею Кабміну перебувають незначні групи демонстрантів. Основна частина противників мовного законопроекту продовжує брати участь у мітингу на розі вулиць Грушевського і Садової.

Частина правоохоронців, які розташовувалися у Маріїнському парку, аби швидше дістатися до Будинку уряду, з’їжджали по слизькій після дощу траві з пагорбів до проїжджої частини вулиці Грушевського.