Міліція заблокувала входи до Кабміну

11:59, 05 червня 2012
Політика
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Працівники правоохоронних органів заблокували входи до Будинку уряду з боку вулиці Грушевського.  

Фото Тетяни Давиденко

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею Кабміну перебувають незначні групи демонстрантів. Основна частина противників мовного законопроекту продовжує брати участь у мітингу на розі вулиць Грушевського і Садової.

Частина правоохоронців, які розташовувалися у Маріїнському парку, аби швидше дістатися до Будинку уряду, з’їжджали по слизькій після дощу траві з пагорбів до проїжджої частини вулиці Грушевського.

 

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