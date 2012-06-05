Міліція заблокувала входи до Кабміну
11:59, 05 червня 2012Політика
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Працівники правоохоронних органів заблокували входи до Будинку уряду з боку вулиці Грушевського.
|Основна частина мітингувальників - на розі вулиць Грушевського і Садової. Фото Тетяни Давиденко
Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею Кабміну перебувають незначні групи демонстрантів. Основна частина противників мовного законопроекту продовжує брати участь у мітингу на розі вулиць Грушевського і Садової.
Частина правоохоронців, які розташовувалися у Маріїнському парку, аби швидше дістатися до Будинку уряду, з’їжджали по слизькій після дощу траві з пагорбів до проїжджої частини вулиці Грушевського.
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