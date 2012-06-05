Мітинг на захист мови рушив на Майдан

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов закликає прихильників опозиції вирушити від Верховної Ради до фан-зони Евро-2012 на Хрещатику, щоб прив’язати на паркані українські прапорці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на мітингу на захист української мови біля Верховної Ради.

За словами О.Турчинова, до України їдуть іноземні вболівальники, «і ми повинні показати, що якщо представники Партії регіонів не можуть вивчити українську мову, то українські патріоти допоможуть іноземцям вивчити державну мову України, організувавши у фан-зоні ініціативні групи».

Учасники акції рушили вулицею Садовою до Майдану Незалежності.

Учасники акції рушили по вулиці Садовій до Майдану Незалежності. Колона рухається вулицею Інститутською в супроводі чисельного загону «Беркута». Протестуючі скандують «Банду геть!»