Опозиція побилася з «Беркутом» на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, вони повалили на Майдані Незалежності дві секції металевого паркану, який оточує фан-зону Євро-2012.

Однак протягом кількох хвилин «Беркуту» вдалося витіснити на перехрестя вулиць Інститутська і Хрещатик прихильників опозиції.

Рух транспорту в напрямку Європейської площі ускладнено.

Загалом близько 500 прихильників опозиції, які виступають на захист української мови, дійшли вулицею Інститутською до фан-зони Євро-2012.