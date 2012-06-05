Опозиція побилася з «Беркутом» на Майдані
13:24, 05 червня 2012Політика
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Прихильники опозиції на чолі з народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини» і НУ-НС влаштували сутичку з бійцями спецпідрозділу «Беркут».
Як передає кореспондент УНІАН, вони повалили на Майдані Незалежності дві секції металевого паркану, який оточує фан-зону Євро-2012.
Однак протягом кількох хвилин «Беркуту» вдалося витіснити на перехрестя вулиць Інститутська і Хрещатик прихильників опозиції.
Рух транспорту в напрямку Європейської площі ускладнено.
Загалом близько 500 прихильників опозиції, які виступають на захист української мови, дійшли вулицею Інститутською до фан-зони Євро-2012.
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