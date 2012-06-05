Опозиція побилася з «Беркутом» на Майдані
Кільком опозиціонерам вдалося прорватися на територію фан-зони Євро-2012 - вони встановили там державні прапори. Згодом «Беркут» витіснив їх. Рух Інститутською паралізовано
|До фан-зони дійшли 500 прихильників опозиції
Прихильники опозиції на чолі з народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини» і НУ-НС влаштували сутичку з бійцями спецпідрозділу «Беркут».
Як передає кореспондент УНІАН, вони повалили на Майдані Незалежності дві секції металевого паркану, який оточує фан-зону Євро-2012.
Рух транспорту в напрямку Європейської площі ускладнено.
Загалом близько 500 прихильників опозиції, які виступають на захист української мови, дійшли вулицею Інститутською до фан-зони Євро-2012.
Декільком представникам опозиції все ж вдалося прорватися на територію фан-зони Євро-2012.
Троє з них залізли на металеві конструкції сцени і прикріпили два державні прапори.
На підтримку цієї дії прихильники опозиції співають Державний гімн України.
Згодом бійці спецпідрозділу «Беркут» витіснили народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС і прихильників опозиції з території фан-зони Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу оточили тих, кому вдалося прорватися на територію фан-зони, і витіснили за межі фан-зони.
Декілька повалених секцій паркану навколо фан-зони повернуто на місця.
Рух транспорту вулицею Інститутською на перетині з Хрещатиком паралізовано. Автомобілі, що прямують Хрещатиком до Інститутської, розвертаються у зворотній бік.