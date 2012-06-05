Опозиція побилася з «Беркутом» на Майдані

Прихильники опозиції на чолі з народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини» і НУ-НС влаштували сутичку з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, вони повалили на Майдані Незалежності дві секції металевого паркану, який оточує фан-зону Євро-2012.

Рух транспорту в напрямку Європейської площі ускладнено.

Загалом близько 500 прихильників опозиції, які виступають на захист української мови, дійшли вулицею Інститутською до фан-зони Євро-2012.

Декільком представникам опозиції все ж вдалося прорватися на територію фан-зони Євро-2012.

Троє з них залізли на металеві конструкції сцени і прикріпили два державні прапори.

На підтримку цієї дії прихильники опозиції співають Державний гімн України.

Згодом бійці спецпідрозділу «Беркут» витіснили народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС і прихильників опозиції з території фан-зони Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу оточили тих, кому вдалося прорватися на територію фан-зони, і витіснили за межі фан-зони.

Декілька повалених секцій паркану навколо фан-зони повернуто на місця.

Рух транспорту вулицею Інститутською на перетині з Хрещатиком паралізовано. Автомобілі, що прямують Хрещатиком до Інститутської, розвертаються у зворотній бік.