Євродепутат: Європа втомилася від України і справи Тимошенко

Про це він сказав, виступаючи на круглому столі в Інституті Горшеніна, повідомили УНІАН в цьому Інституті.

``Мені здається, після тяжкого періоду напруження, пов`язаного зі справою Ю.Тимошенко в останні два-три тижні, настав ефект втоми``, - зазначив євродепутат.

За його словами, ще декілька тижнів тому в нього складалося враження, що частина депутатів Європарламенту та європейських журналістів зранку до вечора займаються тільки Україною. ``Одна з моїх стажерок дивувалась, що офіс депутата Європарламенту від ранку до вечора обробляє тільки заяви, пов`язані з Україною. І було ясно, що потім настане спад напруги, оскільки перед нами чемпіонат Європи, а потім відпустки, а потім вибори, які нас присипляють``, - наголосив він.

``Ми не повинні приспати себе перед виборами``, - заявив П.Коваль. Він вважає, що потрібно подумати, що можна ще зробити в передвиборчий період, а не заморожувати відносини між Україною та ЄС до їх завершення. В цьому контексті він назвав вдалим останній візит до Брюсселя прем`єр-міністра України Миколи Азарова.

П.Коваль переконаний, що потрібно скоротити відпустки й подумати, як розв`язати сьогоднішні складнощі у відносинах між Україною та ЄС. Він висловив впевненість, що після українських парламентських виборів може бути вже пізно.

Також євродепутат вважає проблематичним розв`язання цього питання без вирішення справ Ю.Тимошенко та Юрія Луценка. При цьому він висловив думку, що є ще можливості вирішення цього питання на базі українського законодавства і на основі політичного порозуміння.

Зокрема, він зауважив, що ця робота має бути зосереджена на питаннях боротьби з корупцією, реформуванні системи судочинства, а також самоврядування.